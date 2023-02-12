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Столтенберг збирається залишити пост генсека НАТО: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг збирається залишити пост генсека НАТО: деталі
Мандат Столтенберга вже тривав тричі
фото з відкритих джерел

Чинний генсек НАТО перебуває на своїй посаді майже дев'ять років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не збирається подовжувати свій мандат і залишить свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше. Про це повідомляє Der Spiegel.

«Він не має наміру добиватися продовження мандату», – заявила його прессекретар Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни Росії проти України.

Нагадаємо раніше видання Politiko повідомило, що опитавши європейських дипломатів, журналісти з’ясували кілька можливих кандидатур на посаду генсека НАТО. І нинішній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг – найпопулярніша з них. Тобто чимало співрозмовників Politico вважають, що пану Столтенберг просто продовжать термін повноважень. Другий варіант містить кілька прізвищ європейських високопосадовців, які найактивніше проявили себе в питаннях підтримки України. Серед них прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Теги: міністр Єнс Столтенберг прессекретар НАТО

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