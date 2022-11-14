Суд Молдови відправив до в'язниці найманця «ДНР»

Обвинуваченого, який визнав свою провину, засудили до трьох років та 6 місяців в'язниці

34-річного чоловіка затримали у Молдові, коли він повернувся з України

Громадянина Молдови, який з 2016 до 2021 року був найманцем сепаратистів у Донецьку, сяде до в'язниці на три із половиною років. Про це з посиланням на прокуратуру Молдови пише NewsMaker.

34-річного чоловіка затримали у Молдові, коли він повернувся з України. Він визнав свою провину. За його словами, спочатку він вступив до «Першої слов'янської бригади» самопроголошеної «Донецької народної республіки» і брав участь у воєнних діях як солдат. Пізніше його підвищили до командира батальйону, а потім до командира взводу зв'язку.

Обвинувачений розповів, що за рік він отримував 150 тис. російських рублів або приблизно $2400.

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Обвинуваченого, який визнав свою провину, засудили до трьох років та 6 місяців в'язниці. Це пом’якшене покарання, пише видання.

Тим часом, головний редактор онлайн-телебачення Молдови AVA-TV Андрій Андрієвський зібрав $3 тис. на потреби українських захисників з-під Авдіївки. Про збір коштів журналіст оголосив в понеділок, 7 листопада, й до п’ятниці вдалося зібрати майже всю суму.