Молдова пояснила, хто розхитує політичну ситуацію в країні

Ревенко: «Ставка робиться на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин»

За антиурядовими протестами у Молдові стоїть Російська Федерація. Про це заявила міністр МВС Молдови Ана Ревенко, пише NewsMaker.

«Це злочинці-втікачі, які намагаються втекти від правосуддя. Звичайно, ​​вони діють разом з певними партіями. Москва також, як ми бачимо, стоїть за ними», – відповіла Ревенко на запитання, хто може стояти за антиурядовими протестами в країні.

Міністр заявила, що протести у Молдові сплановано для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. «Ставка робиться на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові, зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин, блокування бізнесу, дискредитації влади, лідерів, у тому числі правоохоронних органів. Все це, щоб отримати ослаблену країну та використати її як розмінну монету в європейському просторі», – зазначила вона.

За словами глави МВС, молдавська влада працює разом з міжнародними партнерами, щоб втрутитися у разі потреби. «Будь-яка дія підривного характеру, будь-яка підривна дія проти держави буде відповідним чином покарана», – додала вона.

Як повідомлялося, партія «Шор» за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту. Вона вимагає відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія «Будуємо Європу вдома» (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Президент Молдови Мая Санду, коментуючи мітинги у Кишиневі, заявила, що мета організаторів – дестабілізувати ситуацію в країні.

Нагадаємо, Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території.