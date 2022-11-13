Молдовський журналіст зібрав $3 тис. для ЗСУ

На зібрані кошти журналіст придбає тепловізор та рації для українських військових

Головний редактор онлайн-телебачення Молдови AVA-TV Андрій Андрієвський зібрав 3 тисячі доларів на потреби українських захисників з-під Авдіївки. Про збір коштів журналіст оголосив в понеділок, 7 листопада, й до п’ятниці вдалося зібрати майже всю суму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AVA-TV.

«Ми почали збирати з понеділка й на цей момент у нас 2824 долари. Це те, що нам вдалося зібрати – щось в євро, щось в доларах. Я реально пишаюся вами з нами, бо, коли я про це оголосив, я думав, що ми зберемо максимум тисячу, а тисячу ми зібрали лише в перший день», - розповів Андрієвський.

Журналіст відзначив, що не сподівався, що за короткий термін вдасться зібрати необхідну суму, враховуючи, що аудиторія проєкту не настільки широка.

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«Найближчим часом я поділюся з вами звітом щодо тепловізорів та рацій, які вони запланували закупити, вони краще знають, що їм треба», - додав молдовський журналіст.

За словами телеведучого мова йде про бійців ЗСУ, які наразі знаходяться на Донецьких рубежах.

«Насправді, збираючи для них, ми збираємо для себе. Близька моїй родині людина зараз знаходиться в Авдіївці й сьогодні (7 листопада – ред.) його дружина написала, що їм потрібні тепловізори й монокуляри. Все, що ми зберемо до п’ятниці – все це буде передано туди… Я закликаю всіх, хто може зробити переказ», - оголосив Андрієвський в понеділок, 7 листопада.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю.

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Міністерство закордонних справ Молдови, після падіння російської ракети на територію країни, оголосило одного співробітника посольства РФ персоною нон грата.