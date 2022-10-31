Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території

Рішення про вислання дипломата молдовське МЗС довело до посла Росії Олега Васнецова

Міністерство закордонних справ Молдови, після падіння російської ракети на територію країни, оголосило одного співробітника посольства РФ персоною нон грата. Про це повідомляє МЗС Молдови.

Рішення про вислання молдовське МЗС довело до посла Росії Олега Васнецова, повідомило відомство.

«Під час було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни», – зазначається у повідомленні.

Як наслідок, співробітник посольства РФ у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови опублікувало заяву після уранішнього масованого обстрілу України рашистами.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від