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Скандал із Amnesty International: філія в Фінляндії розповіла про болісні наслідки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал із Amnesty International: філія в Фінляндії розповіла про болісні наслідки 
Організація осоромилася, використавши інформацію від бранців окупантів 
скріншот із сайту

Приблизно 400 донорів відмовилися від співпраці 

Фінська філія Amnesty International втратила приблизно 400 донорів після того, як міжнародна організація опублікувала скандальний звіт із критикою ЗСУ. Про це заявив керівник фінської Amnesty Франк Йохансон. Про втрату донорів заявив керівник фінської Amnesty Франк Йоханссон, повідомляє MTV Uutiset. За його словами, цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, трохи зросла.

«Можливо, остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви», – сказав Йоханссон. 

Водночас він зазначив, що після оприлюднення суперечливого звіту AI також з'явилися нові донори.

За словами Йоханссона, це не перший випадок, коли донори масово оголошують про припинення пожертв Amnesty. Однак, за словами Йоханссона, галас, викликаний звітом про Україну, і кількість людей, які в результаті припинили робити пожертвування, є найбільшими, які він бачив за свою 32-річну кар'єру в Amnesty.

Голова фінської Amnesty, у звіті про ЗСУ не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що Amnesty International засуджує військові дії Росії.

«Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty», – сказав він. 

За інформацією на сайті Amnesty, у Фінляндії організація приблизно 40 тис. донорів. Кількість тих, хто припинив донорство, становить приблизно 1% від усіх жертводавців організації. Приблизно 30 тис. жертводавців щомісяця підтримують організацію. 

Amnesty Norway після публікації скандального звіту про ЗСУ втратила 80 членів, повідомляє Dagsavisen. Зазначається, що 60 людей заявили про звільнення на знак протесту, решта не пояснили причину відставки. 

Днями співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України.

Як повідомлялось, в опублікованій 4 серпня доповіді правозахисної організації Amnesty International йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. 

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом  Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму. 

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