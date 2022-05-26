  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)

    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    фото: Олексій Кулеба

    Після російського вторгнення в Україну Фінляндія вирішила стати членом НАТО

    До міста Ірпінь Київської області з офіційним візитом приїхала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомили в Ірпінській міській раді.

    «Показала наслідки «руського міра», що залишилося після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, оскільки Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, запровадження жорстких санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу. Лише спільними бажаннями ми здобули перемогу над російським злом», – зазначила секретарка міської ради Анжела Макеєва.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)
    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)

    Також Санна Марін відвідала зруйновану російськими загарбниками Бучу на Київщині. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

    Відомо, що закордонна делегація побувала на трагічних місцях. Зокрема, там, де терористи чинили геноцид проти українців.

    Кулеба подякував світовій спільноті за увагу до злочинів російської армії.

    «Це війна не лише проти нашої держави - це війна проти людяності та демократичних цінностей. Відчуваємо вашу допомогу та підтримку», - зазначив він.

    Пізніше з невідомих причин Кулеба видалив допис.

    До слова, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти НАТО війна Фінляндія Київщина Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)