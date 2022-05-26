Прем'єрка Фінляндії побачила, що рашисти зробили з Ірпенем і Бучею (фото)

Після російського вторгнення в Україну Фінляндія вирішила стати членом НАТО

До міста Ірпінь Київської області з офіційним візитом приїхала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомили в Ірпінській міській раді.

«Показала наслідки «руського міра», що залишилося після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, оскільки Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, запровадження жорстких санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу. Лише спільними бажаннями ми здобули перемогу над російським злом», – зазначила секретарка міської ради Анжела Макеєва.

Також Санна Марін відвідала зруйновану російськими загарбниками Бучу на Київщині. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

Відомо, що закордонна делегація побувала на трагічних місцях. Зокрема, там, де терористи чинили геноцид проти українців.

Кулеба подякував світовій спільноті за увагу до злочинів російської армії.

«Це війна не лише проти нашої держави - це війна проти людяності та демократичних цінностей. Відчуваємо вашу допомогу та підтримку», - зазначив він.

Пізніше з невідомих причин Кулеба видалив допис.

До слова, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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