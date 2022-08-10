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Помста за НАТО: російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Помста за НАТО: російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії
Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії
фото з відкритих джерел

Сайт парламенту хакери атакували через прагнення Фінляндії вступити у НАТО

У Фінляндії заявили, що один з їх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього, є нещодавня заявка країни на членство у НАТО. Про це повідомляє Yle.

За даними журналістів, інтернет-сайт фінського парламенту зазнав хакерської атаки. За кібератакою стоїть група російських хакерів NoName057(16). У заяві зловмисників йдеться, що сайт парламенту вони атакували через прагнення Фінляндії вступити у НАТО.

«Вирішили відвідати з «дружнім» візитом сусідню Фінляндію, влада якої так прагне до НАТО», - йдеться у повідомленні від хакерів.

У парламенті підтвердили атаку на сайт та заявили, що вживатимуть заходів для протидії кібератакам спільно з центром кібербезпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Зазначимо, для завершення процедури всі 30 країн-учасниць НАТО мають ратифікувати протоколи про приєднання. Процес може зайняти місяці.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Разом з тим Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.

Теги: Фінляндія хакер НАТО

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