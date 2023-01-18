Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator
Senator здатний витримувати постріли з 50-каліберної зброї
фото ілюстративне

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві

Міністерство оборони Канади повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Про це йдеться на сайті міністерства.

«Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерка оборони Канади Аніта Ананд, яка сьогодні перебуває у Києві, провела зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим і назвала її продуктивною. Серед обговорюваних тем – участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка запланована на 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Senator APC – має сталевий кузов та скло, здатний витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Машина також має вибухозахищений кузов, тому вона може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему Run Flat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни. На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено:

  • 7,62-мм кулемет;
  • 12,7-мм кулемет;
  • 40-мм автоматичний гранатомет.

Раніше повідомлялося, що Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні.

Теги: окупанти росія війна Канада Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

28-річний канадець був медиком-добровольцем
На війні в Україні загинув доброволець із Канади
Вчора, 20:33
Фуміо Кішіда та Джастін Трюдо занепокоєні зростанням цін на продовольство через війну
Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі
13 сiчня, 08:10
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні
19 грудня, 2022, 18:59

Події в Україні

Росія почала мобілізувати наркозалежних – Центр нацспротиву
Росія почала мобілізувати наркозалежних – Центр нацспротиву
Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС
Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС
Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator
Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator
МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
Латвія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Латвія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Офіційно: Рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині
Офіційно: Рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Трагедія у Броварах. Загинув Монастирський, десятки жертв (оновлено)
18K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
18K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
14K
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
14K
Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла
14K
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Сьогодні, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Сьогодні, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Сьогодні, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту