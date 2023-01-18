Україна отримає від Канади 200 бронемашин Senator

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві

Міністерство оборони Канади повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Про це йдеться на сайті міністерства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерка оборони Канади Аніта Ананд, яка сьогодні перебуває у Києві, провела зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим і назвала її продуктивною. Серед обговорюваних тем – участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка запланована на 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Senator APC – має сталевий кузов та скло, здатний витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Машина також має вибухозахищений кузов, тому вона може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему Run Flat із підкачуванням на ходу. Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні і радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни. На даху бойового відділення може бути встановлені різні бойові модулі, в які може бути встановлено: 7,62-мм кулемет;

12,7-мм кулемет;

40-мм автоматичний гранатомет.

Раніше повідомлялося, що Канада заарештувала активи Абрамовича і хоче віддати їх Україні.