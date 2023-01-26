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«Танкова коаліція» стрімко розширюється: вже у четвер може приєднатися Канада

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Танкова коаліція» стрімко розширюється: вже у четвер може приєднатися Канада
фото wikimedia.org

Офіційна Оттава розглядає можливість надання українським військовим чотирьох танків Leopard 2

 

Уряд Канади аналізує варіанти збільшення підтримки України та постачання її Збройним силам  Leopard 2. Високопоставлені джерела CBC News повідомили, що наразі  йдеться про чотири одиниці танків німецького виробництва, а відповідне  рішення може бути публічно оголошено вже у четвер, 26 січня.

Ймовірно, Канада надішле Україні модифікацію A4, вона є найстарішою на озброєнні канадських військових. Канада придбала ці танки у Нідерландів під час афганської війни. 

Втім остаточне рішення - і щодо модифікації, і щодо кількості танків - ще не прийнято. Офіційна Оттава має балансувати бажання допомогти України з потребами власної армії, заявив у нещодавньому інтерв’ю колишній командувач канадської армії Жан-Марк Лантьє. «Позбавлення будь-яких танків — тому що у нас так мало і так мало тих, що активно працюють — негайно вплине на рівень готовності армії… Це те, що має зупинити нас від відправки танків? Я вважаю, що ми несемо моральну відповідальність з точки зору негайності вимог Збройних сил України та українського народу. Вони воюють, а ми - ні», — сказав журналістам Жан-Марк Лантьє.

Активізацію канадських чиновників у питанні забезпечення України важкою технікою співрозмовники CBC News пов’язують з нещодавнім рішенням Німеччини та США надати ЗСУ свої власні танки (відповідно, Leopard і Abrams). Нагадаємо, що після цього до ініціативи стали долучатися й інші країни. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про створення “танкової коаліції” навколо нашої держави.

Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Серед них 82 призначені для ведення бою, 30  використовуються для інженерних цілей та відновлення виведеної з ладу техніки.
Теги: допомога ЗСУ танки Канада Німеччина

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