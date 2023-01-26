«Танкова коаліція» стрімко розширюється: вже у четвер може приєднатися Канада

Офіційна Оттава розглядає можливість надання українським військовим чотирьох танків Leopard 2

Уряд Канади аналізує варіанти збільшення підтримки України та постачання її Збройним силам Leopard 2. Високопоставлені джерела CBC News повідомили, що наразі йдеться про чотири одиниці танків німецького виробництва, а відповідне рішення може бути публічно оголошено вже у четвер, 26 січня.

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Ймовірно, Канада надішле Україні модифікацію A4, вона є найстарішою на озброєнні канадських військових. Канада придбала ці танки у Нідерландів під час афганської війни.

Втім остаточне рішення - і щодо модифікації, і щодо кількості танків - ще не прийнято. Офіційна Оттава має балансувати бажання допомогти України з потребами власної армії, заявив у нещодавньому інтерв’ю колишній командувач канадської армії Жан-Марк Лантьє. «Позбавлення будь-яких танків — тому що у нас так мало і так мало тих, що активно працюють — негайно вплине на рівень готовності армії… Це те, що має зупинити нас від відправки танків? Я вважаю, що ми несемо моральну відповідальність з точки зору негайності вимог Збройних сил України та українського народу. Вони воюють, а ми - ні», — сказав журналістам Жан-Марк Лантьє.

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Активізацію канадських чиновників у питанні забезпечення України важкою технікою співрозмовники CBC News пов’язують з нещодавнім рішенням Німеччини та США надати ЗСУ свої власні танки (відповідно, Leopard і Abrams). Нагадаємо, що після цього до ініціативи стали долучатися й інші країни. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про створення “танкової коаліції” навколо нашої держави.