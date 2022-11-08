Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
Туреччина почала частково платити за газ із Росії в рублях
фото з відкритих джерел

У найближчі місяці частка платежів у рублях збільшиться

Туреччина почала платити рублями за частину російського газу. Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

В інтерв'ю телекомпанії TRT Haber Донмез сказав, що в найближчі місяці частка розрахунків у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.

Туреччина і Росія домовилися про рублеві розрахунки за постачання природного газу у вересні. Ердоган та Путін домовились, що Туреччина буде платити за газ у рублях. Це допоможе Росії зміцнити свою валюту на тлі західних санкцій за вторгнення в Україну, оскільки більшість енергетичних угод укладаються в доларах або євро.

Донмез також прокоментував пропозицію Путіна створити газовий хаб у Туреччині. Анкара до кінця цього року хоче розробити дорожню карту і презентувати її постачальникам та покупцям, щоб «почути їхню думку».

«Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні чи лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країни-імпортери, щоб висловити їхню думку, ми будемо діяти відповідно до цього», – сказав Донмез.

Як відомо, 7 березня Росія внесла до списку «недружніх країн» 50 держав. До нього, зокрема, входять усі країни Євросоюзу, США, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Японія, Швейцарія та ін.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях

 

Теги: Туреччина росія газ міністр путін Анкара

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомив Денис Шмигаль, станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 млрд кубометрів газу
Шмигаль поінформував, скільки газу і вугілля Україна накопичила на зиму
Сьогодні, 17:53
Українці масово купують грілки та буржуйки
Буржуйки та газові грілки: експерт попередив українців про небезпеку
6 листопада, 18:58
Деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр використає візит на кліматичну конференцію в Єгипті
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
Сьогодні, 13:10

Політика

Одна рука в кишені. Як Путін прийшов на Красну площу (відео)
Одна рука в кишені. Як Путін прийшов на Красну площу (відео)
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
Викривають самі себе – ЗМІ виявили п'ять ознак за якими можна викрити російську пропаганду
Викривають самі себе – ЗМІ виявили п'ять ознак за якими можна викрити російську пропаганду
Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників
Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
117K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
72K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
60K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
30K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
26K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту