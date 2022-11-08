Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях

У найближчі місяці частка платежів у рублях збільшиться

Туреччина почала платити рублями за частину російського газу. Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.

В інтерв'ю телекомпанії TRT Haber Донмез сказав, що в найближчі місяці частка розрахунків у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.

Туреччина і Росія домовилися про рублеві розрахунки за постачання природного газу у вересні. Ердоган та Путін домовились, що Туреччина буде платити за газ у рублях. Це допоможе Росії зміцнити свою валюту на тлі західних санкцій за вторгнення в Україну, оскільки більшість енергетичних угод укладаються в доларах або євро.

Донмез також прокоментував пропозицію Путіна створити газовий хаб у Туреччині. Анкара до кінця цього року хоче розробити дорожню карту і презентувати її постачальникам та покупцям, щоб «почути їхню думку».

«Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні чи лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країни-імпортери, щоб висловити їхню думку, ми будемо діяти відповідно до цього», – сказав Донмез.

Як відомо, 7 березня Росія внесла до списку «недружніх країн» 50 держав. До нього, зокрема, входять усі країни Євросоюзу, США, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Японія, Швейцарія та ін.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.