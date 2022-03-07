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    Путін оголосив нових ворогів. Повний список країн

    Путін намагається знищити Україну і залякує увесь світ - Путін оголосив нових ворогів. Повний список країн
    Путін намагається знищити Україну і залякує увесь світ
    фото з відкритих джерел

    Кремль вважає ворогами усі країни ЄС

    Уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли близько 50 держав. До цього переліку держава-агресорка включила Україну, на яку підступно напала 24 лютого. Також Кремль вважає ворогами країни ЄС, які підтримали Україну у протистоянні російській агресії.

    Країни, які Путін оголосив ворогами:

    • США,
    • Україна,
    • Країни Євросоюзу,
    • Австралія,
    • Албанія,
    • Андорра,
    • Велика Британія,
    • Ісландія,
    • Канада,
    • Лихтенштейн,
    • Федеративні Штати Мікронезії,
    • Монако,
    • Нова Зеландія,
    • Норвегія,
    • Південна Корея,
    • Сан-Марино,
    • Північна Македонія,
    • Сінгапур,
    • Тайвань,
    • Чорногорія,
    • Швейцарія,
    • Японія.

    Сьогодні влада Нової Зеландії оголосила про введення заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав приєднатися до плану з шести пунктів для реагування на вторгнення Росії в Україну. Цим планом передбачено гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції стосовно Москви.

    Країни Європи ухвалили свої перші рішення про вимкнення російських пропагандистських каналів та інші вжиті щодо них заходи.

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    Теги: США Австралія Південна Корея санкції Чорногорія Путін бізнес держава правительство Сингапур уряд Монако
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    Путін оголосив нових ворогів. Повний список країн