Путін оголосив нових ворогів. Повний список країн

Кремль вважає ворогами усі країни ЄС

Уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли близько 50 держав. До цього переліку держава-агресорка включила Україну, на яку підступно напала 24 лютого. Також Кремль вважає ворогами країни ЄС, які підтримали Україну у протистоянні російській агресії.

Країни, які Путін оголосив ворогами:

США,

Україна,

Країни Євросоюзу,

Австралія,

Албанія,

Андорра,

Велика Британія,

Ісландія,

Канада,

Лихтенштейн,

Федеративні Штати Мікронезії,

Монако,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Південна Корея,

Сан-Марино,

Північна Македонія,

Сінгапур,

Тайвань,

Чорногорія,

Швейцарія,

Японія.

Сьогодні влада Нової Зеландії оголосила про введення заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав приєднатися до плану з шести пунктів для реагування на вторгнення Росії в Україну. Цим планом передбачено гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції стосовно Москви.

Країни Європи ухвалили свої перші рішення про вимкнення російських пропагандистських каналів та інші вжиті щодо них заходи.

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