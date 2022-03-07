Путін оголосив нових ворогів. Повний список країн
Кремль вважає ворогами усі країни ЄС
Уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли близько 50 держав. До цього переліку держава-агресорка включила Україну, на яку підступно напала 24 лютого. Також Кремль вважає ворогами країни ЄС, які підтримали Україну у протистоянні російській агресії.
Країни, які Путін оголосив ворогами:
- США,
- Україна,
- Країни Євросоюзу,
- Австралія,
- Албанія,
- Андорра,
- Велика Британія,
- Ісландія,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Федеративні Штати Мікронезії,
- Монако,
- Нова Зеландія,
- Норвегія,
- Південна Корея,
- Сан-Марино,
- Північна Македонія,
- Сінгапур,
- Тайвань,
- Чорногорія,
- Швейцарія,
- Японія.
Сьогодні влада Нової Зеландії оголосила про введення заборони на в'їзд посадових осіб російського уряду та інших осіб, пов'язаних з російським вторгненням в Україну.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав приєднатися до плану з шести пунктів для реагування на вторгнення Росії в Україну. Цим планом передбачено гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції стосовно Москви.
Країни Європи ухвалили свої перші рішення про вимкнення російських пропагандистських каналів та інші вжиті щодо них заходи.