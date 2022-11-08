Шмигаль поінформував, скільки газу і вугілля Україна накопичила на зиму

Як повідомив Денис Шмигаль, станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 млрд кубометрів газу

Глава уряду запевнив, що ресурсів для проходження зимового періоду накопичено достатньо

Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє наразі закачувати газу більше, ніж його відбирають із газосховищ. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 8 листопада.

За словами прем’єра, станом на сьогодні Україна має в запасах 14,6 млрд кубічних метрів газу, з яких 98% – український газ, а 2% – належить нерезидентам.

«Державна компанія «Укргазвидобування» за дев’ять місяців цього року видобула майже 10 млрд кубічних метрів природного газу. Попри війну й усі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року», – сказав Шмигаль.

На складах ТЕС і ТЕЦ, як відзначив очільник уряду, зберігається 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Шмигаль наголосив, що ресурсів для проходження зимового періоду накопичено достатньо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.