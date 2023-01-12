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У Білорусі затримано колишнього кандидата у президенти країни Дмитрієва

Альона Боженко
glavcom.ua
У Білорусі затримано колишнього кандидата у президенти країни Дмитрієва
В Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти
фото із відкритих джерел

Наразі Дмитрієв не виходить на зв'язок

Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали білоруські силовики. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

Зокрема, за даними порталу «Зеркало», Дмитрієв перебуває в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

Журналісти намагалися зв'язатися із політиком, але не відповідає ні його телефон, ні телефон екскандидатки на виборах президента Білорусі 2015 року, соратниці Дмитрієва Тетяни Короткевич, зазначає видання.

Інші подробі про затримання політика невідомі.

Зазначимо, що у серпні 2021 року Дмитрієва вже затримували силовики. Тоді за даними ЗМІ Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий.

Андрій Дмитрієв – ексспівголова ліквідованого владою громадського руху «Говори правду». Воно було створено у 2010 році. Першим лідером став білоруський поет Володимир Некляєв, який висунув кандидата на президентських виборах 2010 року. За даними Центрвиборчкому, Некляєв набрав 1,78% голосів.

На наступних президентських виборах «Говори правду» стала платформою для кандидата Тетяни Короткевич. Вона посіла друге місце із 4,44%. На виборах 2020 року кандидатом у президенти став сам Андрій Дмитрієв, який, за інформацією ЦВК, набрав 1,21% голосів.

 

Теги: Білорусь політика

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