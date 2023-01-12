У Білорусі затримано колишнього кандидата у президенти країни Дмитрієва

Наразі Дмитрієв не виходить на зв'язок

Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали білоруські силовики. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

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Зокрема, за даними порталу «Зеркало», Дмитрієв перебуває в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

Журналісти намагалися зв'язатися із політиком, але не відповідає ні його телефон, ні телефон екскандидатки на виборах президента Білорусі 2015 року, соратниці Дмитрієва Тетяни Короткевич, зазначає видання.

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Інші подробі про затримання політика невідомі.

Зазначимо, що у серпні 2021 року Дмитрієва вже затримували силовики. Тоді за даними ЗМІ Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий.