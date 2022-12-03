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У Британії затримали російського олігарха Фрідмана

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Британії затримали російського олігарха Фрідмана
У Британії затримали російського олігарха Фрідмана
фото: forbes.ru

Співзасновника «Альфа-Груп» підозрюють у відмиванні грошей та змові у наданні неправдивих свідчень

Національна агенція по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) заявила про арешт «багатого російського бізнесмена» за підозрою в правопорушеннях, включаючи відмивання грошей, змову з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змову з метою дачі неправдивих свідчень. Про це повідомляється на сайті агенції.

58-річний бізнесмен був заарештований у четвер, 1 грудня, у своїй резиденції в Лондоні офіцерами відділу по боротьбі з клептократією NCA.

Також був заарештований 35-річний чоловік, який працював у приміщенні. Його підозрюють у відмиванні грошей і перешкоджанні діям NCA після того, як він намагався залишити будівлю з сумкою, у якій було кілька тисяч фунтів готівкою.

Ще один затриманий – 39 річний чоловік, був заарештований у своєму будинку в Лондоні за низку злочинів, у тому числі відмивання грошей і змову з метою шахрайства.

В ході обшуку в будинку російського бізнесмена вартістю в мільйони фунтів стерлінгів було вилучено кілька цифрових пристроїв і велика сума готівки.

Відзначається, що всі троє були допитані NCA і згодом звільнені під заставу.

«Відділ NCA по боротьбі з клептократією, створений тільки цього рокук, досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності з боку олігархів і професійних постачальників послуг, які їх підтримують і допомагають, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили і тактики, щоб усунути цю загрозу», – сказав Грем Біггар, генеральний директор NCA.

В агентстві не називають імена ні «заможного російського бізнесмена», ні інших фігурантів справи.

За даними російського інформагентства ТАСС, цим бізнесменом є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман.

«Фрідмана затримано поліцією. Але, за нашими відомостями, його поки що відпустили під заставу», – заявив співрозмовник агентства.

Інші деталі він не розкрив.

Нагадаємо, навесні Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

Читайте також: Російський олігарх пропонує Україні $1 млрд відкупних від санкцій – The Wall Street Journal

Теги: Forbes арешт бізнесмен Україна чоловік

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