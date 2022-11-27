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У Європі затримали понад 40 злочинців із небезпечної кримінальної мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Європі затримали понад 40 злочинців із небезпечної кримінальної мережі

В операції брали участь правоохоронні органи 11 країн

44 особи однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі заарештували під час загальноєвропейської спецоперації, повідомляє Європол.

В операції брали участь правоохоронні органи 11 країн.

Розслідування у 8 країнах виявили, що кілька злочинних організацій працювали разом для здійснення масштабної кримінальної діяльності в Європейському Союзі та за його межами. Зокрема, йдеться про торгівлю наркотиками, відмивання грошей і незаконне збагачення.

У Європолі зазначають, що 22 листопада по всій Європі було проведено 94 обшуки у лідерів цих злочинних організацій і в їхніх спільників. Злочинна мережа діяла в Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

У повідомленні йдеться, що міжнародна спецоперація відбулася після розслідувань, проведених Генеральною прокуратурою Литви разом з партнерами в Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, під координацією Євроюсту та Європолу.

Нагадаємо, міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні.

 

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