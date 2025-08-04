Кремль відреагував на слова Трампа про дві ядерні субмарини поблизу РФ

Пєсков наголосив, що Кремль нібито уважно ставиться до ядерної риторики, тому не хоче коментувати слова Трампа

Кремль не хоче коментувати заяву президента США Дональда Трампа щодо відправлення двох атомних підводних човнів у регіони поблизу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

«У цьому випадку, очевидно, що американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. В цілому, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це ніяк коментувати», – заявив він.

За словами Пєскова, у Москві обережно ставляться до заяв щодо ядерної проблематики. Він наголосив, що всі країни мають бути дуже обережними з такою риторикою.

«Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна добре відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже обережними з ядерною риторикою», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у регіонах поблизу Росії. Таким чином він відреагував на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який пригрозив війною Сполученим Штатам.

У понеділок, 4 серпня, Трамп підтвердив, що підводні човни вже «перебувають в регіоні», там, «де вони мають бути».

Примітно, що РФ і Китай у відповідь на погрози Трампа провели військові маневри в Японському морі, відпрацьовуючи бойову координацію та тісну військову співпрацю.