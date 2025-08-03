ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу

Лавров нещодавно підтвердив незмінну позицію Москви щодо її ключових вимог

Кремль не готовий до жодних компромісів у межах переговорного процесу, якщо вони не передбачають повної капітуляції України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, зроблені 1 серпня. Вони повторюють наративи, озвучені напередодні лідерами Росії та Білорусі, Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, під час спільної пресконференції.

Лавров вкотре звинуватив Україну у гальмуванні переговорного процесу та підтвердив незмінну позицію Москви щодо її ключових вимог. Зокрема, він заявив, що переговори між двома країнами нібито тривають, однак темпи їхнього просування уповільнює Київ.

За його словами, Росія очікує на чітку реакцію України стосовно ініціативи зі створення онлайн-робочих груп. Водночас Лавров стверджував, що Володимир Зеленський постійно змінює власні умови початку переговорів і припинення вогню.

Міністр також наголосив, що Росія залишається відданою своїм початковим воєнним цілям і вважає, що будь-яке мирне врегулювання має усунути так звані «глибинні причини» війни.

Раніше ми писали, що кремлівські чиновники тільки імітують прагнення до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, а насправді свідомо відтягують та дискредитують зустріч. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни.