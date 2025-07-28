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Медведєв погрожує Трампу війною

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Медведєв погрожує Трампу війною
Медведєв: Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран
колаж: glavcom.ua

Дмитро Медведєв: «Кожен новий ультиматум – це крок до війни»

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультиматумною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Меведєва.

Медведєв заявив, що Трампу «слід пам'ятати дві речі»:

  • «Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран».
  • «Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо!», – написав Медведєв.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. «Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів. 

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Теги: росія США війна Дмитро Медведєв

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