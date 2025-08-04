Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини

Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном

Після завершення навчань Росія та Китай планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану

Після нещодавніх заяв Дональда Трампа про розміщення атомних підводних човнів, Росія та Китай відповіли спільними військовими маневрами в Японському морі. Кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, демонструючи тісну військову співпрацю на тлі зростання міжнародної напруги. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, навчання стартували в неділю, 3 серпня, поблизу Владивостока та триватимуть три дні.

Росія й Китай регулярно проводять спільні військові дії в межах стратегічного партнерства, укладеного у 2022 році. Такі заходи мають на меті посилити взаємодію між арміями та надіслати сигнал стримування геополітичним опонентам.

Однак цьогорічні маневри мають особливий контекст. Лише за два дні до їх початку колишній президент США Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних субмарин у «відповідні регіони» – як реакцію на заяви Дмитра Медведєва про загрозу ядерного конфлікту.

Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном і засвідчити їхню військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Участь у маневрах беруть російські й китайські кораблі, серед яких великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель-електричні підводні човни з обох сторін, а також китайське судно порятунку підводних апаратів.

Програма включає широкий спектр завдань: рятувальні місії для підводних човнів, боротьбу з підводними загрозами, повітряну та протиракетну оборону, а також моделювання морських боїв. Окрім цього, екіпажі відпрацьовують артилерійську стрільбу, операції ППО, протичовнові дії та пошуково-рятувальні операції в морі.

Після завершення навчань Росія та Китай планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.