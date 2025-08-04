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Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
Трамп оголосив у п'ятницю, що він розміщує два атомні підводні човни в «відповідних регіонах» поблизу Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Трамп про атомні підводні човни: Вони знаходяться в регіоні, так, там, де вони мають бути

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що атомні підводні човни «знаходяться в регіоні» через два дні після того, як заявив, що Америка розміщує два атомні підводні човни поблизу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

«Я вже виступив із заявою, і відповідь така: вони знаходяться в регіоні, так, там, де вони мають бути», – сказав Трамп журналістам під час повернення до Вашингтона, коли його запитали, чи вже розгорнуто підводні човни.

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Нагадаємо, й серпня президент США Дональд Трамп віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву. 

Раніше колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

До слова, після нещодавніх заяв Дональда Трампа про розміщення атомних підводних човнів, Росія та Китай відповіли спільними військовими маневрами в Японському морі. Кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, демонструючи тісну військову співпрацю на тлі зростання міжнародної напруги.

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Теги: Дональд Трамп США росія ядерна зброя

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