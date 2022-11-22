Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Литовському Сеймі заявили, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети РФ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Литовському Сеймі заявили, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети РФ
Віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас
фото з відкритих джерел

«Особливу увагу слід приділити створенню ППО над атомними електростанціями України»

Системи ППО країн НАТО та України мають почати спільно збивати російські ракети якнайглибше над територією України. Такий крок послужить деескалацією та забезпечить недопущення ракетних ударів по території НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявив віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

«Я рішуче підтримую ідею розміщення систем протиповітряної оборони на кордоні між НАТО та Україною принаймні у Польщі. Це сприяло б захисту українського неба якнайглибше на українській території, одночасно захищаючи і НАТО. Впевнений, що таке рішення означало б не ескалацію війни з Росією, а саме навпаки – допомогло б досягти деескалації, забезпечивши недопущення ракетних ударів територією НАТО», – заявив політик.

«Особливу увагу слід приділити створенню ППО над атомними електростанціями України, тому західні країни мають надати адекватні системи ППО», – підсумував Паулюс Саударгас.

Раніше Європейський Союз та США поклали повну відповідальність за ракетний удар, внаслідок якого загинули громадяни Польщі, на Російську Федерацію.

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ по Україні кілька ракет впали у Польщі: прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скликав Комітет Ради міністрів із питань нацбезпеки та оборони.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що ракета, яка впала у Польщі, може бути російською Х-101.

Теги: міністр ракета Литва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва надасть Україні артилерійські снаряди та зимову форму
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
Вчора, 23:47
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
19 листопада, 12:25
SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України
Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
15 жовтня, 19:59

Політика

Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  
Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  
У Литовському Сеймі заявили, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети РФ
У Литовському Сеймі заявили, що системи ППО НАТО та України мають почати спільно збивати ракети РФ
Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО
Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО
Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію (відео)
Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію (відео)
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: у списки можуть потрапити «вагнерівці» та пропагандисти – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
159K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
91K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
56K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
49K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
47K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту