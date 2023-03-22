У Литві розпочалися навчання українських саперів: деталі

Навчені військові зможуть здійснювати пошук та знищення стандартних вибухових речовин, які нині використовуються в Україні

У Литві 21 березня стартували курси з розмінування для українських військових. Про це повідомило командування армії Литви.

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«У Литві військовослужбовці ЗСУ розпочинають навчання на місячному курсі знешкодження вибухових речовин, який організовано з ініціативи Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч усього заплановано організацію чотирьох курсів для українських військових за спільною програмою з країнами Північної Європи.

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«Для того, щоб люди могли щасливо жити після високоінтенсивних бойових дій, фахівцям із розмінування доведеться працювати довгі роки, тому важливість цього курсу безсумнівна. Навчені солдати зможуть здійснювати пошук та знищення стандартних вибухових речовин, які використовуються нині в Україні», – сказав координатор курсу з Литви капітан Неріюс Алекна.

Підготовка фахівців із розмінування включає передачу знань інструкторів та надання необхідних інструментів для навчання, які будуть передані українським військовослужбовцям після проходження курсу. Усі солдати, які беруть участь у навчаннях, будуть екіпіровані всім, від шолома та захисного костюма до обладнання, для виявлення вибухових речовин.

Метою програми є навчання українських військовослужбовців, яким не вистачає знань і навичок із розмінування, для безпечного проведення операцій зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, у районах із низькою інтенсивністю.

Нагадаємо, що в Литві розпочалися навчання українських військових на курсах інструкторів зі стрільби.