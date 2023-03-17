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Індія оновить військовий потенціал російською технікою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Індія оновить військовий потенціал російською технікою
Індія прагне модернізувати військову техніку часів СРСР з огляду на сусідство з ядерними державами, Китаєм і Пакистаном
фото: ukrainian.voanews.com

Список затверджених закупівель включає 200 додаткових ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення та системи радіоелектронної боротьби для ВМФ Індії

Індійська Рада з оборонних закупівель (DAC) закупить в Росії ракети, вертольоти, артилерійські гармати та системи радіоелектронної боротьби на суму 705 млр рупій ($8,52 млрд). Про це повідомляє Reuters.

Усі замовлення розміщуватимуться в індійських компаній, щоб збільшити оборонне виробництво.

Індія прагне модернізувати військову техніку часів СРСР з огляду на сусідство з ядерними державами, Китаєм і Пакистаном, а також напруженість у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях.

Список затверджених закупівель включає 200 додаткових ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення та системи радіоелектронної боротьби для ВМФ Індії.

BrahMos – надзвукова ракета з дальністю польоту близько 300 км, розроблена спільно Індією та Росією. Індійські військові використовують версії цієї ракети вже понад 10 років.

DAC також схвалила виробництво суднового дизельного двигуна, який стане першим для Індії. Вона затвердила пропозицію ВПС щодо використання далекобійної зброї на винищувачі Су-30МКІ.

Армія Індії отримала добро на закупівлю 307 одиниць артилерійських гармат калібру 155 мм, а також машин підвищеної прохідності й тягачів.

Раніше повідомлялося, що Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: військові Індія ракета росія військова техніка

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