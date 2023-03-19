Збережуть життя сапера: Херсонщина отримала два комплекси розмінування

Голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін подякував Міністру внутрішніх справ Ігоря Клименка за підтримку

Херсонська область отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії. Про це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Прокудін у телеграм.

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«Російські окупанти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле. Розмінування ведеться безперервно, але це процес, який потребує часу і кропіткої роботи», – написав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що саме машини механічного розмінування можуть пришвидшити цей процес.

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«Сьогодні завдяки цілеспрямованій підтримці Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та голови ДСНС України Сергія Крука Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії», – додав голова Херсонської облдержадміністрації.

За словами Прокудіна, комплекси, які отримала Херсонщина, одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Такі машини можуть розміновувати 4000-5000 метрів квадратних на день в залежності від складності ділянки.

«Функціонал цих комплексів – фантастичний, проте головна їх перевага – збереження життів саперів», – підкреслив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що нещодавно у Херсонській області четверо піротехніків постраждало під час розмінування.