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ЗСУ показали, як із дронів нищать окупантів під Бахмутом (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ показали, як із дронів нищать окупантів під Бахмутом (відео)
Ворожі засідки
фото: скріншот відео

Захисники стійко тримають оборону Бахмута

Українькі військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку. Відповідне відео оприлюднено в Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.

«Підрозділ Курта «засіває» російські добрива на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дружківці Донецької області солдата 54-ї механізованої бригади засудили до п'яти років позбавлення волі за відмову їхати під Бахмут.

Крім того, президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.

До слова, завершилася 382-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей, ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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Теги: військові ворог відео Бахмут

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