На Харківщині правоохоронці затримали зв’язківця «ЛНР», якого переховував місцевий житель

Відносно обох чоловіків відкрито кримінальні справи

Правоохоронці викрили зв'язківця так званої «ЛНР» та місцевого мешканця селища Чкалівське Харківської області, який його переховував. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвін.

Зазначається, що під час відпрацювання на звільнених територіях поліція отримала інформацію, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому «військовослужбовцю ЛНР».

Правоохоронці затримали бойовика. Відносно обох чоловіків відкрито кримінальні справи.

«Зв’язківцю ЛНР» Сергію Пасечнику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Мешканцю Чкалівського Сергію Богданову, який переховував бойовика, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 111-1 ч. 4 (колабораційна діяльність) що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, нещодавно в результаті багатоетапної спецоперації Служба безпеки викрила у Хмельницькій області «розконсервованого» агента ФСБ – громадянина РФ, який прибув в Україну у січні 2022 року.