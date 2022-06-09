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    Думки вголос

    Переговори у Туреччині. Ердоган вирішує свої завдання

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Президент Туреччини, лідер Партії справедливості і розвитку (ПСР) Реджеп Таїп Ердоган - Переговори у Туреччині. Ердоган вирішує свої завдання
    Президент Туреччини, лідер Партії справедливості і розвитку (ПСР) Реджеп Таїп Ердоган
    фото з відкритих джерел

    Україна з самого початку знала, що домовитись з РФ не вийде

    Мовою оригіналу

    Ещё раз по поводу переговоров в Турции

    Публичная позиция (да и непубличная тоже) России только подтверждает, что никакие переговоры сегодня с российской властью априори невозможны.

    Вот Лавров использовал совместный брифинг с Чавушоглу, чтобы не просто назвать блокирование украинского экспорта зерна «маленькой проблемой», но и чтобы возложить вину на Украину. Хотя вопрос Лаврову о том, что ещё Россия не успела продать из украденного – это отлично.

    Но если по существу, то позиция Украины с самого начала была точной – Кулеба ещё на форуме в Давосе заявил, что не верит в договороспособность России, а если, предположим, какие-то договорённости, и были бы достигнуты – нет никаких оснований считать, что Россия их выполнила бы. Так и получилось. В этом смысле Украина абсолютно небезосновательно опасалась того, что разблокировка морского маршрута для экспорта может быть использована оккупантами для новых атак.

    Ну а Турция. Тут я соглашусь с мнением (и сама так считаю), что Эрдоган по ходу хочет решить свои тактические задачи – использовать любые потенциальные договоренности по зерну для усиления своего присутствия в регионе, ну и статуса. Условия Швеции и Финляндии относительно вступления в НАТО, которые выдвигает Турция – по такому же принципу, просто касаются другого региона.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Туреччина росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Переговори у Туреччині. Ердоган вирішує свої завдання