Повітряний простір Швеції порушили російські літаки з ядерними бомбами

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини

Чотири російські літаки, два штурмовики Су-24 у супроводі двох винищувачів Су-27, які зайшли у повітряний простір Швеції 2 березня, були оснащені ядерною зброєю. Вони вилетіли з Калінінградської авіабази, повідомив шведський телеканал TV4.

За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції. Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen. Саме тоді, повідомляють шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.

«Ми оцінюємо це як свідоме дію. Це дуже серйозно, особливо для країни, що перебуває в стані війни. Ми проаналізували інцидент, і ясно, що я не можу виключити неправильну навігацію, але все вказує на те, що вони навмисно порушили кордони Швеції», – сказав начальник ВПС Карл-Йохан Едстром.

Нагадаємо, Швеція є нейтральною країною і не входить до НАТО.

Як повідомлялося, навпроти будівлі посольства Російської Федерації у столиці Швеції юридична компанія, яка допомагає людям з усього світу з отриманням притулку, встановила білборд зі зверненням до «чекістів», які працюють під прикриттям дипломатичної місії. Раніше російські винищувачі вже порушували повітряний простір Швеції.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.