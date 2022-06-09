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    Політика

    НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони

    Навчання проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії - НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони
    Навчання проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії
    фото з відкритих джерел

    З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків

    НАТО проводить у Європі найбільші в історії військові навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

    Загалом залучити понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн, повідомляє ВВС.

    «Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка знаходиться на озброєнні армії Російської Федерації», – ідеться у повідомленні.

    Навчання під назвою «Спадщина Рамштайна» проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.

    Тим часом у Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна військові навчання військові навчання Україна окупація #stoprussia
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    НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони