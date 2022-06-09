НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони
З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків
НАТО проводить у Європі найбільші в історії військові навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Загалом залучити понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн, повідомляє ВВС.
«Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка знаходиться на озброєнні армії Російської Федерації», – ідеться у повідомленні.
Навчання під назвою «Спадщина Рамштайна» проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.
Тим часом у Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО.