НАТО проводить наймасштабніші навчання з протиповітряної оборони

Навчання проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії

З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків

НАТО проводить у Європі найбільші в історії військові навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Загалом залучити понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн, повідомляє ВВС.

«Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка знаходиться на озброєнні армії Російської Федерації», – ідеться у повідомленні.

Навчання під назвою «Спадщина Рамштайна» проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.

Тим часом у Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО.

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