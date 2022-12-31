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У Росії впала ракета, яку окупанти запустили у бік України (відео)

glavcom.ua
У Росії впала ракета, яку окупанти запустили у бік України (відео)
фото: кадр відео

Однак поки невідомо, чи росіяни самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності

У Волгоградській області Росії впала ракета, якою окупанти намагалися атакувати Україну вдень 31 грудня. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Є і приємні новини. Не всі ворожі ракети долетіли до України. У Жирнівському районі Волгоградської області знову впав невідомий об'єкт», – йдеться у повідомленні.

Однак поки невідомо, чи росіяни самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

 

 

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