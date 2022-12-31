Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін виголошував новорічне привітання у момент ракетного терору українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін виголошував новорічне привітання у момент ракетного терору українців
Путін звернувся до росіян
фото з відкритих джерел

Російський диктатор записав звернення на фоні людей у формі

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу. Зробив це він не на фоні Кремля, як зазвичай, тлом стали люди у військовій формі.

Головні тези новорічної промови Путіна

  • Росії було оголошено справжню санкційну війну, її автори очікували повної руйнації країни, але цього не сталося;
  • Захід брехав про мир і готувався до агресії і зараз говорить про це відкрито;
  • 2022-й був роком доленосних подій, вони стали кордоном, що закладає основу незалежності;
  • Суверенне, незалежне майбутнє Росії залежить лише від волі росіян.

Нагадаємо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок». 

Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу. 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Манія величі є одним із побічних ефектів лікування Путіна
Манія величі і напад на Україну: данська розвідка розповіла про хворобу Путіна
Сьогодні, 08:33
Путін нагородив дружину Дмитра Медведєва відзнакою «За благодіяння»
Путін віддячив соратнику, який увесь рік писав безумні пости
Сьогодні, 01:15
На сайті Кремля окремо зазначається, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
Вчора, 19:42

Політика

Путін виголошував новорічне привітання у момент ракетного терору українців
Путін виголошував новорічне привітання у момент ракетного терору українців
Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку
Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку
Загроза з моря: скільки ракетоносіїв перебувають на чергуванні РФ
Загроза з моря: скільки ракетоносіїв перебувають на чергуванні РФ
Манія величі і напад на Україну: данська розвідка розповіла про хворобу Путіна
Манія величі і напад на Україну: данська розвідка розповіла про хворобу Путіна
Нардеп розповів, до яких хитрощів вдається Україна та її партнери при постачанні зброї
Нардеп розповів, до яких хитрощів вдається Україна та її партнери при постачанні зброї
Шольц згадав про Україну під час новорічного звернення
Шольц згадав про Україну під час новорічного звернення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
17K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
15K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
12K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
9507
У Києві ракети влучили в готель та приватний будинок, є жертви

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту