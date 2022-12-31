Путін виголошував новорічне привітання у момент ракетного терору українців

Російський диктатор записав звернення на фоні людей у формі

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу. Зробив це він не на фоні Кремля, як зазвичай, тлом стали люди у військовій формі.

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Головні тези новорічної промови Путіна

Росії було оголошено справжню санкційну війну, її автори очікували повної руйнації країни, але цього не сталося;

Захід брехав про мир і готувався до агресії і зараз говорить про це відкрито;

2022-й був роком доленосних подій, вони стали кордоном, що закладає основу незалежності;

Суверенне, незалежне майбутнє Росії залежить лише від волі росіян.

Нагадаємо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок».

Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу.