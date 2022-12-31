Шмигаль повідомив про стан енергосистеми після ракетної атаки

Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки

Ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі», – написав прем'єр-міністр.

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За його даними, попри обстріл енергосистема України залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Шмигаль також зазначив, що сили ППО — це герої та справжній щит українського неба. А Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

Нагадаємо, опівдні 31 грудня на Одещині та Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на всю Україну. Повітряна тривога тривала понад три години.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.

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Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.