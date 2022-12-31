Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють

glavcom.ua
Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють
скріншот з відео

«Держава-терорист РФ не отримає прощення»

Президент України Володимир Зеленський записав емоційне відеозвернення, у якому прокоментував ракетні удари Росії, яких вона завдала сьогодні, 31 грудня по українських містах.

«31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити», – сказав голова держави.

Президент України звернувся до громадян України і закликав не ігнорувати сирени.

«Громадяни України! Всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час... На жаль, є загиблі... Мої співчуття близьким. Більшість ракет збито нашими силами ППО. І це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим. Значно більшим. І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати. Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК «Перун», Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру. І щодня – сьогоднішній не виняток – ми звільняємо наше наших. 140 людей повернули з російського полону сьогодні. 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом від 24 лютого ми повернули додому 1596 українців і українок. Дякую нашій команді! Дякую всім, хто захищає Україну! Всім, хто зараз на фронті! Всім дякую, хто воює за нашу державу! Дякую ППО! І, будь ласка, громадяни, не ігноруйте сирени. Дякую нашим енергетикам – усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак. Буде і зараз Новий рік. Будемо з вами на постійному зв'язку! Всі працюємо. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Зеленський також звернувся до росіян.
«И по-русски. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.
Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит», – наголосив президент України.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що у новому році українська ППО стане ще сильнішою та результативнішою
У 2023 році українська ППО стане найпотужнішою у Європі: звернення Зеленського
Вчора, 20:27
Зеленський нагородив бійців за особисту мужність і самовіддані дії
Майже сто захисників України отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 03:49
Зеленський подякував Шольцу за допомогу Україні
Зеленський подякував Шольцу за «цайтенвенде»
Сьогодні, 13:22

Політика

«Українська формула миру»: Зеленський поговорив з Нетаньяху
«Українська формула миру»: Зеленський поговорив з Нетаньяху
Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють
Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють
Зеленський подякував Шольцу за «цайтенвенде»
Зеленський подякував Шольцу за «цайтенвенде»
Зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича
Зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича
Головне за ніч: термінове звернення Резнікова до росіян та успіхи ЗСУ на фронті
Головне за ніч: термінове звернення Резнікова до росіян та успіхи ЗСУ на фронті
Ташева розповіла, яких росіян необхідно видворити з українського Криму
Ташева розповіла, яких росіян необхідно видворити з українського Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
27K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
17K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
12K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
12K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
У Києві ракети влучили в готель та приватний будинок, є жертви

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту