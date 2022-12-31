Зеленський про ракетну атаку РФ: Це зробили нелюди, і нелюди програють

«Держава-терорист РФ не отримає прощення»

Президент України Володимир Зеленський записав емоційне відеозвернення, у якому прокоментував ракетні удари Росії, яких вона завдала сьогодні, 31 грудня по українських містах.

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«31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити», – сказав голова держави.

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Президент України звернувся до громадян України і закликав не ігнорувати сирени.

«Громадяни України! Всі наші служби працюють там, де були влучання. Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв на цей час... На жаль, є загиблі... Мої співчуття близьким. Більшість ракет збито нашими силами ППО. І це врятовані життя. Якби не ППО, рівень втрат був би іншим. Значно більшим. І це черговий доказ для світу, що підтримку України треба збільшувати. Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК «Перун», Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру. І щодня – сьогоднішній не виняток – ми звільняємо наше наших. 140 людей повернули з російського полону сьогодні. 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом від 24 лютого ми повернули додому 1596 українців і українок. Дякую нашій команді! Дякую всім, хто захищає Україну! Всім, хто зараз на фронті! Всім дякую, хто воює за нашу державу! Дякую ППО! І, будь ласка, громадяни, не ігноруйте сирени. Дякую нашим енергетикам – усім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак. Буде і зараз Новий рік. Будемо з вами на постійному зв'язку! Всі працюємо. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Зеленський також звернувся до росіян.

«И по-русски. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.

Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит», – наголосив президент України.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

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Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.