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У Росії заарештований третій науковець, причетний до розробки гіперзвукової ракети

Володимир Миленко
glavcom.ua
У Росії заарештований третій науковець, причетний до розробки гіперзвукової ракети
У Росії тривають арешти у справі про державну зраду розробників гіперзвукової ракети. Третім став директор Інституту теоретичної та прикладної механіки Олександр Шилюк
фото: Інститут теоретичної та прикладної механіки

Директор Інституту теоретичної та прикладної механіки обвинувачується у державній зраді

У Росії продовжуються арешти у справі про державну зраду серед розробників нової гіперзвукової зброї. Про це повідомляє кремлівське інформагентство ТАСС.

Силовики затримали очільника Інституту теоретичної та прикладної механіки сибірського відділу Російської академії наук Олександра Шилюка. Науковий керівник інституту Василь Фомін підтвердив факт «оперативних заходів» (обшуків), внаслідок яких і був заарештований 55-річний Шилюк.

Чиновник, якого підозрюють у державній зраді, опинився у московському слідчому ізоляторі «Лефортове». За словами Фоміна, справа Шилюка пов’язана із іншим раніше заарештованим науковцем, Олександром Масловим.

Втім, заступник директора інституту з наукових питань Андрій Сидоренко спростував цю інформацію, заявивши, що це дві різні справи. Але сам факт обвинувачення Шилюка у державній зраді Сидоренко підтвердив.

Нагадаємо, що Шилюк став уже третім науковцем, причетним до розробки гіперзвукової зброї, проти якого висунули обвинувачення у державній зраді.

Першим став 54-річний доктор фізико-математичних наук Новосибірського державного університету Дмитро Колкер. Колкера заарештували просто в лікарні, куди він був госпіталізований через рак підшлункової залози.

Другим, на початку липня, заарештували 75-річного професора Інституту теоретичної та прикладної механіки Анатолія Маслова.

3 липня перший заарештований, Дмитро Колкер, помер у реанімації однієї із московських лікарень.

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Теги: росія арешт

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