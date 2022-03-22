РФ запустила гіперзвукові ракети, щоб відволікти від невдач у війні – розвідка Великої Британії

Розгортання «Кинжалів» не вплине на воєнні успіхи окупантів, вважають у розвідці

Рашисти прикривають відсутність прогресу у наземній кампанії

Росія могла використати проти України гіперзвукові ракети «Кинжал». Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому у Twitter Міноборони країни.

Розвідники звернули увагу на повідомлення Міноборони РФ про нібито застосування такої зброї під час атак на об’єкти на заході України.

«Якщо це правда, то, ймовірно, це були «Кинжали» – система балістичних ракет повітряного базування на базі «Іскандерів», що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну», – кажуть у розвідці.

Твердження Росії про використання «Кинжалів», найімовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії РФ.

Британська розвідка не вважає, що розгортання «Кинжалів» суттєво вплине на військові успіхи окупантів.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 тис. км, при цьому гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

Раніше повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

Також президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.