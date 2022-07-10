Потрібно подякувати ФСБ Росії за роботу

Дорога ФСБ РФ, тільки не зупиняйся. Не звертай уваги. Не слухай нікого

У Росії може бути лише наука, яку контролює ФСБ

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Еще раз хочу искренне, от всей души, от всего моего огромного сердца, поблагодарить Федеральную Службу Безопасности Российской Федерации за ее работу.

Спасибо вам за ваш труд, ребята! Ста лет вам успешного стажа! Стахановских достижений и пятилеток в неделю!

Там вся русская либеральная общественность воем воет – фсбшники сгноили в тюрьме ученого – в этот раз уже совсем в прямом смысле этого слова, помер ученый в Лефортово от последней степени рака, куда его забрали и перевезли с больнички за государственную измену.

Ну, и естественно, сбор подписей, нет кровавому режиму, позор, не простим смерть Дмитрия Колкера.

Дмитрий Колкер. Доктор физико-математических наук. Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики. Занимался, помимо прочего, разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

СПЕЦИАЛЬНЫХ задач.

«На основе разработок Дмитрия Борисовича были созданы уникальные беспилотники, аналогов которым нет в мире».

«до него никто в России не производил компактные газоанализаторы для беспилотных летательных аппаратов на основе квантово-каскадных лазеров и оптико-акустических детекторов».

Ок.

Второй ученый, арестованный в этом же Новосибирском университете за этот же один день вместе с Колкером – Анатолий Маслов. Занимался аэрогазодинамикой, гиперзвуком. Награжден медалью Жуковского. За достижения в области гидродинамической устойчивости и турбулентности.

«Маслов в научных работах «показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата».

«посвятил всю жизнь служению российской науке».

Руководитель ИТПМ Василий Фомин объяснил, что не раз «по заданию правительства» учёные сотрудничали с зарубежными коллегами.

И вот двое ученых. Один занимается беспилотниками. Для решения СПЕЦИАЛЬНЫХ задач. Для решения каких же таких специальных задач невинный овечка Дмитрий Колкер разрабатывал беспилотники под контролем и руководством ФСБ – как бы спросим мы страдающего русского либерала. Но нет. Ни*уя мы его, (цензорд) необучаемого, ни о чем спрашивать уже не будем. На*ер не нужен он уже.

Второй вообще разрабатывает все эти гиперзвуковые вундервафли, которыми Киселев обещает превратить Америку в радиоактивный пепел.

По заданию правительства. Получая за это медали.

Жертвы режима. Несчастные овечки.

Чудовищная ошибка опять произошла.

Ты смотри-ка.

Причем, наибольший шок у необучаемых вызывает то, что взяли ученых по той же самой схеме. Куратор из ФСБ – а в каждом институте, в каждой лаборатории, над каждой разработкой в России всегда, обязательно, без вариантов, есть куратор из ФСБ, с которым каждый ученый согласует каждый свой пук и без визирования которого в «российской науке» не делается вообще ничего, так что словосочетание «российская наука» это такой же бред, как и словосочетание «российский либерал» – там есть только фсбшная наука, и никакой больше. Так вот, куратор из ФСБ визирует направление работы. Ученый по ней работает. Едет в Китай. Читает там лекцию. А его потом отправляют в Лефортово за эту самую лекцию, завизированную ФСБшником. Схема, отработанная десятилетиями. Именно по ней сажали первого – физика Валентина Данилова.

Но нет. Опять неожиданность на волнах радио «Маяк», ты смотри-ка.

Кто бы мог подумать.

И вот у них там сейчас дичайшее страдание. Как же так! Наши ученые! Наши мальчики! Служение Родине! Они же ни в чем не виноваты! Они же просто беспилотники и гиперзвуковые вундервафли разрабатывали! Им же сам эцилоп разрешил! А потом сам же и посадил! Как же так! Какое горе!

А потом они удивляются – почему каждого. Каждого, кто борется с коррупцией. С посадками их е*учих ученых. С репрессиями в их е*учих лазерных лабораториях. За прекрасную Россию будущего. С сильной армией и наукой.

Почему каждого посылают на*уй.

Наука вне политики (с)

Казалось бы. Любой нормальный человек во время «специальной операции» по уничтожению и геноциду Украины с применением беспилотников, должен приветствовать расстрел любого путинского ученого, работающего над беспилотниками для «специальных задач».

Но нет.

Почему, почему вы так не любите Дмитрия Быкова на Одесской киностудии.

Фашисты.

Каждый. Каждый, кто плачется о российской науке – либо враг. Либо идиот.

Запомните.

Дорогая Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации! Прими мои самые искренние спасибы. Я один из твоих самых верных почитателей.

И, бога ради, только не останавливайся. Не обращай внимания. Не слушай никого.

Е*ень!

Е*ень с утра до ночи!

Без выходных и перерывов на обед! Самозабвенно и беззаветно! С горячим сердцем и холодной головой! Как учил Железный Феликс!

Е*ень сверху до низу, от профессоров до младших научных сотрудников, от директоров до уборщиков с водителями, от лаборатории лазерной физики до гиперзвукового вязкого газа, от шпионажа до измены родины, от пятнадцати до двадцати пяти без права переписки, от шарашек Дмитровлага до прииска «Партизан» Колымы, от леса до самых щепок, не останавливаясь, не зная сна и роздыху, не опуская рук и не поднимая сомнений!

Разъе*ень там все.

Всю науку. Все технологии. Все производство. Всю экономику. Всю логистику. Всех ученых. Завод «Камаз» и завод «Жигули». НИИ стали и сплавов и Институт взрывотехники. Авиацию и кораблестроение. Танки – вот тут тебе особая благодарность будет – и артиллерийские пороха. Химию и физику. Альфу и омегу.

Тебе весь мир спасибо скажет.

Ну, кроме русского либерала, конечно.

Он то опять слезы лить будет.

По сильной Россиюшке матушке.

Необучаемый.

А мы.. Да мы, бл*дь, тебе памятник поставим!

Рядом с прапорщиком С*издищенко.

На высоком берегу Колымы.

Не останавливайся.

Е*ень!

ЗЫ: Басманный суд арестовал главу Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

А хорошо пошло. Кучно.

Спасибо, ребят!

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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