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Іран вже використовує залежність Росії від свого озброєння – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран вже використовує залежність Росії від свого озброєння – ISW
Іран допомагає Росії у війні проти України
фото з відкритих джерел

Іранські офіційні особи просили Росію про допомогу в придбанні додаткових ядерних матеріалів

Іран вже використовує залежність Росії від систем озброєнь іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

4 листопада стало відомо, що представники розвідки США вважають, що іранські офіційні особи просили Росію про допомогу в придбанні додаткових ядерних матеріалів і виготовленні ядерного палива. Ядерне паливо може дозволити Ірану скоротити період прориву для створення ядерної зброї залежно від типу палива та типу реактора, для якого воно вимагається. Незрозуміло, чи російські офіційні особи погодилися на запити Ірану.

Наразі українська розвідка не отримала інформації про надходження іранських ракетних комплексів до Росії, незважаючи на дані, що підтверджують контракт на передачу цих систем. Триває чергова поставка в Росію 200 бойових безпілотників іранського виробництва 

Російські війська майже повністю вичерпали перший комплект із 300 бойових безпілотників з Ірану. Росія наразі має контракти на отримання ще 1500-2400 бойових безпілотників іранського виробництва, якщо Іран зможе виконати замовлення.

Наразі російські війська майже повністю вичерпали перший комплект із 300 бойових безпілотників з Ірану. Росія наразі має контракти на отримання ще 1500-2400 бойових безпілотників іранського виробництва, якщо Іран зможе виконати замовлення.

«Дедалі більша залежність Росії від цих систем дозволяє Ірану мати більший вплив на російських чиновників, і іранські офіційні особи вже, ймовірно, почали використовувати цей вплив для підтримки своєї ядерної програми», – підсумували аналітики ISW.

Раніше стало відомо, що Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.

Як відомо, Росія закуповує в Ірану безпілотники та використовує їх для атак на Україну. При цьому в Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». 

Нагадаємо, президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні. 

При цьому на тимчасово окупованих територіях та навіть у Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.

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Теги: Україна війна ядерне паливо ядерна зброя безпілотник Іран росія

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