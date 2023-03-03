Україна ввійшла в топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом м’якої сили

М'яка сила передбачає здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце. Про це повідомив директор Українського інституту Володимир Шейко з посиланням на дані міжнародного дослідження сприйняття національних брендів Global Soft Power Index*.

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«Ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально. Шкода, що такою ціною, але й завдяки об'єктивним зусиллям самої України», – написав він.

Дослідження показало, що за минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце зі 121. Показово, що ще у 2021 році Україна займала 61 позицію.

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Ключові досягнення України за минулий рік

Впливовість – з 45 на 19 місце у світі. Відзначаєтся виняткова робота українських дипломатів та ефективне застосування дипломатичних інструментів.

Впізнаваність – з 47 на 14 місце у світі. Впізнаваність України зросла на всіх континентах, причому найбільше – у країнах Африки на південь від Сахари, куди Росія інвестує усі можливі ресурси м'якої сили.

Репутація – з 70 на 68 місце у світі.