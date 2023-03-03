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Україна ввійшла в топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом м’якої сили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна ввійшла в топ-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом м’якої сили
фото: Andreas Wolochow/Shutterstock

М'яка сила передбачає здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце. Про це повідомив директор Українського інституту Володимир Шейко з посиланням на дані міжнародного дослідження сприйняття національних брендів Global Soft Power Index*.

«Ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально. Шкода, що такою ціною, але й завдяки об'єктивним зусиллям самої України», – написав він.

Дослідження показало, що за минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце зі 121. Показово, що ще у 2021 році Україна займала 61 позицію.

Ключові досягнення України за минулий рік

  • Впливовість – з 45 на 19 місце у світі. Відзначаєтся виняткова робота українських дипломатів та ефективне застосування дипломатичних інструментів.
  • Впізнаваність – з 47 на 14 місце у світі. Впізнаваність України зросла на всіх континентах, причому найбільше – у країнах Африки на південь від Сахари, куди Росія інвестує усі можливі ресурси м'якої сили.
  • Репутація – з 70 на 68 місце у світі.
*Global Soft Power Index 2023 – найповніше у світі дослідження сприйняття національних брендів з охопленням у понад 100 тисяч респондентів, яке проводить Brand Finance. Індекс показує здатність країни впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників — впливовість, впізнаваність та репутація країн.
Читайте також: Які країни найчастіше блокують Інтернет. Україна потрапила в антирейтинг
Теги: дипломатія рейтинг Україна Дмитро Кулеба

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