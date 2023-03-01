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Які країни найчастіше блокують Інтернет. Україна потрапила в антирейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Які країни найчастіше блокують Інтернет. Україна потрапила в антирейтинг
Названо країни, які активно блокують Інтернет
https://www.aljazeera.com

Лише у 2022 році уряди та інші суб’єкти принаймні 187 разів порушували роботу Інтернету в 35 країнах

У новому звіті Access Now і коаліції #KeepItOn виявлено, що за останній рік 35 країн натиснули кнопку «вимкнути Інтернет». Обмеження були застосовані найбільшою кількістю за один рік, починаючи з 2016 року, відколи проект розпочав збирати дані, йдеться у звіті.

Індія стала єдиним «найбільшим порушником» п’ятий рік поспіль, у 2022 році у країні було принаймні 84 відключення Інтернету по всій країні.

Під час повномасштабного вторгнення в Україні було введено 22 зупинки Інтернету, при чому зафіксовані вони на тимчасово окупованих територіях.  У Ірані було зафіксовано 18 відключень Інтернету під час масових протестів по всій країні.

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Зупинки в ефіопському регіоні Тиграй з 2020 року та в регіонах М’янми з 2021 року були найтривалішими, вони тривали понад два роки.

Менеджер кампанії #KeepItOn в Access Now Феліція Антоніо,  сказала, що авторитарні режими та демократії порушили роботу Інтернету, щоб «підживити свої плани гноблення – маніпулювати наративами, заглушати голоси та забезпечувати прикриття для власних актів насильства та жорстокого поводження».

Група цифрових прав Access Now і кампанія #KeepItOn – коаліція з близько 70 організацій –  з початку минулого року задокументували 187 відключень електроенергії після протестів, активних конфліктів, іспитів, виборів і політичної нестабільності.

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Теги: коаліція бізнес інтернет гральний бізнес

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