Які країни найчастіше блокують Інтернет. Україна потрапила в антирейтинг

Лише у 2022 році уряди та інші суб’єкти принаймні 187 разів порушували роботу Інтернету в 35 країнах

У новому звіті Access Now і коаліції #KeepItOn виявлено, що за останній рік 35 країн натиснули кнопку «вимкнути Інтернет». Обмеження були застосовані найбільшою кількістю за один рік, починаючи з 2016 року, відколи проект розпочав збирати дані, йдеться у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Індія стала єдиним «найбільшим порушником» п’ятий рік поспіль, у 2022 році у країні було принаймні 84 відключення Інтернету по всій країні.

Під час повномасштабного вторгнення в Україні було введено 22 зупинки Інтернету, при чому зафіксовані вони на тимчасово окупованих територіях. У Ірані було зафіксовано 18 відключень Інтернету під час масових протестів по всій країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зупинки в ефіопському регіоні Тиграй з 2020 року та в регіонах М’янми з 2021 року були найтривалішими, вони тривали понад два роки.

Менеджер кампанії #KeepItOn в Access Now Феліція Антоніо, сказала, що авторитарні режими та демократії порушили роботу Інтернету, щоб «підживити свої плани гноблення – маніпулювати наративами, заглушати голоси та забезпечувати прикриття для власних актів насильства та жорстокого поводження».

Група цифрових прав Access Now і кампанія #KeepItOn – коаліція з близько 70 організацій – з початку минулого року задокументували 187 відключень електроенергії після протестів, активних конфліктів, іспитів, виборів і політичної нестабільності.