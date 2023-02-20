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Микола Бєлєсков Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

Візит Байдена дуже символічний. І ось чому

glavcom.ua
Джозеф Байден завітав до України
фото: офіс президента

США забули, що із себе представляє Росія

Між нинішнім візитом і попереднім візитом президентів США до України майже 15 років.

Але між цими візитами прямий звязок. Брак стратегічного бачення 15 років тому призвів до трагедії 24.02.22.

Остаточна ціна неприйняття України до НАТО виявилася набагато більшою ніж ціна можливого членства України в Альянсі і ця ціна постійно зростає.

ЦСЄ загалом і Україна зокрема із одного із ключових пріорітетів політики США в перші 18 років із часу завершення Холодної війни відкочувалися все більше на переферію. Цього не змінила по факту навіть агресія Московії проти України, яка почалася в 2014 році. Починаючи від Барака Обами і аж до кінця першого року адміністрації Байдена окупанти Білого Дому забули мудру настанову щодо необхідності підтримувати геополітичний плюралізм на просторах колишнього СРСР як про це іще в 1994 році гарно сказав вже покійний професор Бжезінський. Як наслідок отримали що отримали.

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Теги: президент США Джозеф Байден Україна агресія окупанти

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Микола Бєлєсков

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