Візит Байдена дуже символічний. І ось чому

США забули, що із себе представляє Росія

Між нинішнім візитом і попереднім візитом президентів США до України майже 15 років.

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Але між цими візитами прямий звязок. Брак стратегічного бачення 15 років тому призвів до трагедії 24.02.22.

Остаточна ціна неприйняття України до НАТО виявилася набагато більшою ніж ціна можливого членства України в Альянсі і ця ціна постійно зростає.

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ЦСЄ загалом і Україна зокрема із одного із ключових пріорітетів політики США в перші 18 років із часу завершення Холодної війни відкочувалися все більше на переферію. Цього не змінила по факту навіть агресія Московії проти України, яка почалася в 2014 році. Починаючи від Барака Обами і аж до кінця першого року адміністрації Байдена окупанти Білого Дому забули мудру настанову щодо необхідності підтримувати геополітичний плюралізм на просторах колишнього СРСР як про це іще в 1994 році гарно сказав вже покійний професор Бжезінський. Як наслідок отримали що отримали.