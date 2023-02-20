Візит Байдена дуже символічний. І ось чому
США забули, що із себе представляє Росія
Між нинішнім візитом і попереднім візитом президентів США до України майже 15 років.
Але між цими візитами прямий звязок. Брак стратегічного бачення 15 років тому призвів до трагедії 24.02.22.
Остаточна ціна неприйняття України до НАТО виявилася набагато більшою ніж ціна можливого членства України в Альянсі і ця ціна постійно зростає.
ЦСЄ загалом і Україна зокрема із одного із ключових пріорітетів політики США в перші 18 років із часу завершення Холодної війни відкочувалися все більше на переферію. Цього не змінила по факту навіть агресія Московії проти України, яка почалася в 2014 році. Починаючи від Барака Обами і аж до кінця першого року адміністрації Байдена окупанти Білого Дому забули мудру настанову щодо необхідності підтримувати геополітичний плюралізм на просторах колишнього СРСР як про це іще в 1994 році гарно сказав вже покійний професор Бжезінський. Як наслідок отримали що отримали.
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