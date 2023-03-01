Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

«Нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України»

Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 заявив, що російське суспільство отруєне путінською пропагандою, тому не варто розраховувати на політичні зміни всередині Росії. Він закликав західних партнерів не довіряти Путіну, який є фахівцем із дезінформації, і зосередитися на підтримці української перемоги.

«Не довіряйте Путіну. Путін – офіцер КДБ, і його професія – випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах – розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст», – нагадав п’ятий президент.

«І пункт третій – зберігайте єдність і не розраховуйте, що росіяни зараз будуть воювати проти Путіна. Ще занадто рано, беручи до уваги дуже потужну пропагандистську машину, що витрачає мільярди доларів, які він отримав від усього західного світу, на отруєння суспільства», – констатує Порошенко.

«Але я точно знаю, як робити подальші кроки. Для цього нам потрібні п’ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України.  Санкції – це пункт номер два. Ми повинні припинити можливість Росії фінансувати війну. У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі», – наголосив Петро Порошенко.

«Третє – справедливість і правосуддя, Путін має опинитися за гратами. Пункт четвертий – фінансова допомога, тому що нам потрібно врятувати Україну і отримати у якості репарацій усі російські гроші, які заморожені західним світом», – переконаний Петро Порошенко.

«І пункт п’ятий, тут ми безумовно розраховуємо на польський народ і Польську державу. Ми не можемо забезпечити стабільну безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко також закликав союзників посприяти початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року та формуванню євроатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО.

Теги: Петро Порошенко правосуддя президент Україна українці Слов’янськ отруєння гроші путін санкції зброя Польща Європейська солідарність Маріуполь росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувати загоном «Сталевий кордон» під егідою Прикордонної служби буде полковник, Герой України Валерій Падитель
«Гвардія наступу». Як МВС формує штурмові бригади Технології війни
9 лютого, 11:53
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
Польща закликала бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян і білорусів
3 лютого, 13:40
Усик розкритикував ініціативу щодо повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
6 лютого, 20:44
Нові очільники СБУ та МВС, танки від Німеччини. Головне за 7 лютого
Нові очільники СБУ та МВС, танки від Німеччини. Головне за 7 лютого
7 лютого, 21:16
США розповіли про «червоні лінії» для Китаю
США розповіли про «червоні лінії» для Китаю
20 лютого, 02:43
Міністр закордонних справ Словаччини звернувся до всіх, хто підтримує Росію та Путіна
Глава МЗС Словаччини вилаяв Віктора Орбана: «Іди на х*й»
21 лютого, 19:19
Олег Синєгубов розповів, як воюють окупанти
Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога
25 лютого, 09:26
Представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16
Представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16
27 лютого, 14:26
Україна арештувала майно 17 підприємств, власниками яких є росіяни
Україна арештувала майно 17 підприємств, власниками яких є росіяни
28 лютого, 15:01

Політика

Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки
Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки
Глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні
Глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
35K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
28K
У Криму прогримів потужний вибух
15K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
14K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
7115
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту