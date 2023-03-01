Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії

«Нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України»

Петро Порошенко в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 заявив, що російське суспільство отруєне путінською пропагандою, тому не варто розраховувати на політичні зміни всередині Росії. Він закликав західних партнерів не довіряти Путіну, який є фахівцем із дезінформації, і зосередитися на підтримці української перемоги.

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«Не довіряйте Путіну. Путін – офіцер КДБ, і його професія – випускати фейкові новини, порушувати вашу здатність отримувати інформацію та поширювати дезінформацію. Не вірте Путіну. Його фах – розповсюдження фейків. Пункт другий, будь ласка, не бійтеся Путіна, тому що ми, українці, протягом дев’яти років демонструємо світові, що ми можемо зупинити Путіна і ми можемо викинути його з української землі так само, як ми зробили це у 2014 році, коли звільнили Маріуполь, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов’янськ, Краматорськ і багато інших міст», – нагадав п’ятий президент.

«І пункт третій – зберігайте єдність і не розраховуйте, що росіяни зараз будуть воювати проти Путіна. Ще занадто рано, беручи до уваги дуже потужну пропагандистську машину, що витрачає мільярди доларів, які він отримав від усього західного світу, на отруєння суспільства», – констатує Порошенко.

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«Але я точно знаю, як робити подальші кроки. Для цього нам потрібні п’ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські війська мають бути знищені на українській землі та викинуті геть з України. Санкції – це пункт номер два. Ми повинні припинити можливість Росії фінансувати війну. У мене є програма санкцій, і це надзвичайно важливо для розуміння західного світу, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після виведення військ з української землі», – наголосив Петро Порошенко.

«Третє – справедливість і правосуддя, Путін має опинитися за гратами. Пункт четвертий – фінансова допомога, тому що нам потрібно врятувати Україну і отримати у якості репарацій усі російські гроші, які заморожені західним світом», – переконаний Петро Порошенко.

«І пункт п’ятий, тут ми безумовно розраховуємо на польський народ і Польську державу. Ми не можемо забезпечити стабільну безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Не існує жодної іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і я абсолютно розраховую на те, що Польща поширить це повідомлення. Я розраховую, що на Вільнюському саміті НАТО цього року в липні Україна може мати надію отримати запрошення до НАТО», – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко також закликав союзників посприяти початку переговорів про вступ до ЄС до кінця 2023 року та формуванню євроатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО.