Арестович знайшов позитивні сторони китайського мирного плану

КНР виявляє неабияку прихильність до Росії, проте все ж заявляє про мир в Україні

Заклик Китаю до відмови від застосування ядерної зброї став найнеприємнішою новиною для Росії

Китай запропонував мирний план, намагаючись задовольнити і Україну, і Росію. Водночас позиція Китаю важлива, і вельми обмежує Кремль у його агресивних намірах. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

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Заклик Китаю до відмови від застосування ядерної зброї став найнеприємнішою новиною для Росії, адже країни є торговими й політичними партнерами.

Водночас неабияку роль у плані відіграють санкції, вони є основною турботою КНР, бо ледь не вся її економіка залежить від експорту. Проте у мирному плані також постає питання стосовно передачі летальної зброї Росії: ексрадник Банкової переконаний, що Китай буде цього уникати.

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«Использование экономики как оружия недопустимо» – КНР показывает свою главную уязвимость», – зауважив Арестович.

До того ж у документі читається те, що Захід повинен гарантувати безпеку РФ і Китаю, а вони, у свою чергу, обіцятимуть безпеку своїх сусідів. Припинення бойових дій та відновлення діалогу між РФ та Україною він вважає абсолютно неприйнятливим.

«Каждый день пребывания хорошо известной нам «стороны» на нашей территории – это новые пытки наших людей. Прекращение огня – это означает, что они будут пытать наших безнаказанно. Такого не будет», – наголосив колишній радник Офісу президента.

На думку Арестовича, загальний баланс пропозицію Китаю 60/40 на користь України й бажання Китаю не можна ігнорувати, але виконати їх дуже легко: варто вивести російські війська з території України.

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«Напомню, что официальный Пекин последовательно стоит на позиции поддержки территориальной целостности Украины. Его позиция важна, и весьма ограничивает Кремль в его хотелках и ужимках», – підсумував ексрадник Банкової.

Нагадаємо, Пекін назвав війну Росії проти нашої держави «українською кризою»: Китай оприлюднив свою формулу миру. У документі КНР 12 пунктів.

КНР намагається підтримати і Україну, і Росію. І хоч Китай запропонував власну формулу миру, проте вона приховує чимало нюансів. Користувачі соцмереж не забарилися й відреагували на пропозицію КНР: Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня.

Також Китай закликав світову спільноту менше застосовувати санкції проти Росії та вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів – як зупинити війну в Україні: Китай озвучив свою формулу миру.

Підкреслимо, під час голосування Генасамблеї ООН за мирну резоліцію Україну Китай утримався, а сім країн узагалі проголосувало проти (список).

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Зауважимо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.

До того ж КНР закликає врегулювати питання війни РФ в Україні шляхом діалогу та переговорів, а також до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн – Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним.

Зазначимо, що Китай Сі Цзіньпіна ще не почувається досить всесильним, щоб відкрито підтримати агресію путінської Росії. Геополітичні маневри КНР тривають: Китай шукає золоту середину між війною та миром.