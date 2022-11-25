Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців

Самопроголошений лідер Білорусії фактично визнав, що російська тактика з нанесення ракетних ударів по інфраструктурі спричиняє геноцид українців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягає, що керівництво України повинно сісти за стіл переговорів з країною-агресором – Росією. Про це він висловився в коментарі пропагандистському телеканалу «Звєзда».

За словами Лукашенка, від ракетних ударів, які наносить Росія, знищено всю інфраструктуру України. Від цього страждають пересічні українці, які, як він висловився, «не мають, що їсти» і начебто вже висловлюють претензії керівництву країни.

«Страждають прості люди. А тут альтернатива – сідайте за переговори (з Росією – «Главком»)… Ця ситуація підштовхуватиме керівництво України сісти за стіл переговорів. Треба розмовляти», – сказав білоруський диктатор.

Крім цього, Лукашенко поглузував із Володимира Зеленського, сказавши, що той носить брудну кофту, але при цьому ситий і не сидить без світла. Після цього самопроголошений президент Білорусі знову акцентував на тому, що мільйони українців страждають через війну.

Як повідомляв «Главком», 24 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій наголошується: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.

Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру «Вясна» Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру.

Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав Україну «зупинитися» й розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує «повне знищення».

Також самопроголошений президент Білорусі у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки припустив, що поразка РФ у війні проти України може означати її розвал.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тис. білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти.