Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
Білоруському диктатору раптово стало шкода українців, яких знищує Росія
фото з сайту президента Білорусі

Самопроголошений лідер Білорусії фактично визнав, що російська тактика з нанесення ракетних ударів по інфраструктурі спричиняє геноцид українців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягає, що керівництво України повинно сісти за стіл переговорів з країною-агресором – Росією. Про це він висловився в коментарі пропагандистському телеканалу «Звєзда».

За словами Лукашенка, від ракетних ударів, які наносить Росія, знищено всю інфраструктуру України. Від цього страждають пересічні українці, які, як він висловився, «не мають, що їсти» і начебто вже висловлюють претензії керівництву країни.

«Страждають прості люди. А тут альтернатива – сідайте за переговори (з Росією – «Главком»)… Ця ситуація підштовхуватиме керівництво України сісти за стіл переговорів. Треба розмовляти», – сказав білоруський диктатор.

Крім цього, Лукашенко поглузував із Володимира Зеленського, сказавши, що той носить брудну кофту, але при цьому ситий і не сидить без світла. Після цього самопроголошений президент Білорусі знову акцентував на тому, що мільйони українців страждають через війну.

Як повідомляв «Главком», 24 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій наголошується:  самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.

Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру «Вясна» Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру.

Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав Україну «зупинитися» й розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує «повне знищення».

Також самопроголошений президент Білорусі у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки припустив, що поразка РФ у війні проти України може означати її розвал.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тис. білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти. 

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Олександр Лукашенко війна #stoprussia Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах
Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму
Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
Українські військові пройдуть навчання в Хорватії – Резніков
Українські військові пройдуть навчання в Хорватії – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
126K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
62K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
47K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
21K
Розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку
17K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту