Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що все робив заради України, але Київ першим запровадив проти нього санкції

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на президента України Володимира Зеленського за санції, але запевнив, що білоруські військові не підуть війною проти ЗСУ. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Під час чергової промови Лукашенко заявив, що ставився до Зеленського «як до своєї дитини».

«Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і «попроси в Росії це»... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції. Чому? Бо вони несамостійні. Їм дали команду через поляків американці», – заявив Лукашенко.

Він заявив, що нібито не розуміє претензій до себе з боку України, яку регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі. Лукашенко нібито «виконує союзні домовленості з Росією».

«Небо закрили нам. Чого ви тепер до мене звертаєтесь і на мене ображаєтесь? Ми виконуємо свої союзницькі домовленості із Росією», – так самопроголошений президент назвав свою підтримку війни РФ проти України.

Втім, диктатор запевнив, що не має бажання відправляти на війну проти України своїх військових, якщо «вони (українські військові - ред.) не ступлять на нашу територію зі зброєю».

«Будь ласка, приїждайте – ми будемо вас лікувати, на руках будемо носити. Ви - рідні для нас. Але зі зброєю в руках – начувайтеся", – закінчив диктатор.

Нагадаємо, український дипломат вважає, що Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко рано чи пізно кинуть війська з території Білорусі проти України.