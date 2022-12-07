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Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників
У Білорусі хочуть застосування смертну кару до посадовців або військовослужбовців, які зрадили державу
фото ілюстративне

Єдиною країною Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні, є Білорусь

Сьогодні, 7 грудня, Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який передбачає можливість застосування смертної кари у Білорусі до посадовців або військовослужбовців, які зрадили державу. Про це повідомляє пресслужба Палати представників Національних зборів Білорусі.

«З метою надання стримувального впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування виключного заходу покарання у вигляді смертної кари за зраду державі, здійснену посадовою особою, яка займає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця. У зв'язку з цим приводяться у відповідність також статті 58 та 59 КК», – повідомляють у Палаті.

У законопроєкті також йдеться про застосування штрафів та про затримання людей від 10 до 20 діб.

Раніше за ч. 2 ст. 356 КК РБ було передбачено покарання посадовцям та військовим у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років зі штрафом або без.

Зазначимо, що Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав Білорусь навпаки скасувати смертну кару.

Раніше повідомлялося, що соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян.

Теги: смертна кара військові війна Білорусь

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