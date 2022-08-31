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Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір»
СБУ

Медведчук мав фінансувати агентам РФ створення союзної держави Росії, Білорусі й України

Слідчі Служби безпеки України передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Контррозвідка викрила фігурантів на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Встановлено, що зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

«За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що очікуваного фінансування з боку Медведчука так і не було, тож підозрювані почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді.

Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів». Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду.

Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн та включав:

  • оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах;
  • видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід;
  • оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян;
  • витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер;
  • гонорари за послуги ЗМІ.

«Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено», – додають у відомстві.

На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.

Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, СБУ вилучила: кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук фото 1
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук фото 2
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук фото 3
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук фото 4
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук фото 5

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Нещодавно СБУ повідомила, що суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко, які управлялися з Росії. 

12 травня парламент ухвалив закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 23 травня. 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій.

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Теги: росія Віктор Медведчук СБУ переворот

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