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«Мало не переворот»: дружина розповідає рашисту, що Путіна намагаються відсторонити (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Мало не переворот»: дружина розповідає рашисту, що Путіна намагаються відсторонити (аудіо)
фото ілюстративне

Росіяни невдоволені діями Путіна

У Росії через оголошення мобілізації «мало не переворот». Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони.

«Там уже, якщо що, у Росії мало не переворот триває. Зрозумів? Нові гарнізони вже нікого не відправляють сюди. Формують – усі відмовляються мобілізувати», – каже дружина.

Жінка розповідає, що у РФ хотіли зробити повну мобілізацію, проте мери відмовляються.

«Пишуть усі на Путіна, щоб усунути від влади», – продовжує жінка.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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Теги: росія мобілізація війна розвідка

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