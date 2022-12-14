В окупованому Скадовську пролунали вибухи

Місцеві жителі чули звуки вибухів близько 23:05 години

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ввечері 13 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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За даними ЗМІ, місцеві жителі чули звуки близько 23:05 години.

У мережі пишуть, що вибухи у Скадовську пролунали поблизу позицій російських окупантів, є влучання.

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Офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає.

Раніше начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив увечері 13 грудня, що на береговій лінії Нікополя сьогодні спрацювали міни загородження.

Також 13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів вибух.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.