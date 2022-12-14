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В окупованому Скадовську пролунали вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
Вибухи пролунали поблизу позицій російських окупантів
фото ілюстративне

Місцеві жителі чули звуки вибухів близько 23:05 години

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ввечері 13 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

За даними ЗМІ, місцеві жителі чули звуки близько 23:05 години.

У мережі пишуть, що вибухи у Скадовську пролунали поблизу позицій російських окупантів, є влучання.

Офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає.

В окупованому Скадовську пролунали вибухи фото 1

Раніше начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив увечері 13 грудня, що на береговій лінії Нікополя сьогодні спрацювали міни загородження.

Також 13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів вибух.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

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Теги: Херсонщина ЗСУ Україна окупанти обстріл

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В окупованому Скадовську пролунали вибухи
В окупованому Скадовську пролунали вибухи
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