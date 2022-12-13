Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв

Сьогодні, 13 грудня, російські війська завдали удару по Краматорську. Зруйнований заклад освіти. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити», – заявив він.

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Також пошкоджень зазнали вісім багатоквартирних будинків, будівля автовокзалу, гуртожиток та реабілітаційний заклад. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

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Кириленко наголосив, що у небезпеці кожен, хто досі залишається в області.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.