Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)
фото: Павло Кириленко/Твіттер

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв

Сьогодні, 13 грудня, російські війська завдали удару по Краматорську. Зруйнований заклад освіти. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити», – заявив він.

4 фото
На весь екран

Також пошкоджень зазнали вісім багатоквартирних будинків, будівля автовокзалу, гуртожиток та реабілітаційний  заклад. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Кириленко наголосив, що у небезпеці кожен, хто досі залишається в області. 

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Теги: відео ворог росіяни Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)
Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)
Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 
Громадські активісти б'ють на сполох: спецслужби відбілюють проросійського політика 
На Донеччині ворожі диверсанти хотіли прорвати лінію оборони
На Донеччині ворожі диверсанти хотіли прорвати лінію оборони
Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність
Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
49K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
19K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
9767
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
9549
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8656
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту